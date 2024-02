Usa la carta di debito rubata per fare acquisti: denunciata 57enne

Dal furto del telefono, fino a individuare la sospettata che spendeva i soldi della vittima. A procedere alla denuncia di una 57enne della Valdera sono stati i Carabinieri di Buti.

Tutto è partito il 15 dicembre scorso, quando i militari della locale stazione hanno ricevuto la denuncia di furto di un telefono cellulare e di una carta di debito, fatto avvenuto in un supermercato della Valdera ai danni di una persona nel Comune di Buti. Le prime e tempestive indagini hanno consentito di stabilire che la tessera bancomat, dopo essere stata trafugata, é stata utilizzata ben 5 volte per l'acquisto di generi vari per un valore complessivo superiore a 130 euro.

La successiva attività investigativa, condotta anche attraverso l'analisi di molteplici video registrazioni, ha permesso ai militari di individuare la persona che avrebbe utilizzato indebitamente la carta di debito. La successiva perquisizione personale e domiciliare a carico della donna, eseguita su disposizione dell’Autorità Giudiziaria pisana, ha consentito ai militari di recuperare il telefono cellulare trafugato. La carta invece non é stata trovata, ma il quadro investigativo ha comunque convinto gli inquirenti a procedere: la presunta responsabile è stata denunciata per la ricettazione del telefono cellulare e per l'indebito utilizzo della carta di debito.