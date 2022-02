All'uscita delle scuole Filzi l'assistenza dell'Associazione Nazionale Finanzieri

E' iniziato nei giorni scorsi il servizio di ausilio dei volontari della sezione di Pisa dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri di Italia) per assicurare l’uscita in sicurezza degli alunni delle scuole primarie Filzi, in via Leonardo Da Vinci. Il servizio sarà svolto dal lunedì al venerdì fino alla fine dell’anno scolastico, in stretto raccordo e coordinamento con il personale della Polizia Municipale. La collaborazione nasce in seguito al Protocollo d’intesa siglato con il Comune di Pisa nei giorni scorsi.

"Abbiamo dato subito seguito alla convenzione stipulata alcuni giorni fa - commenta l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - attivando questo importante servizio presso le scuole Filzi a tutela della sicurezza degli alunni. Sono contenta del risultato ottenuto e della gratitudine ricevuta da genitori e residenti per l’attenzione e impegno riposti nella risoluzione di una problematica che da diversi anni lamentavano. Stiamo lavorando per estendere il servizio anche presso altre scuole del territorio. Ringrazio i volontari dell’Anfi per il prezioso lavoro e supporto, i nostri agenti di Polizia Municipale ed i consiglieri Laura Barsotti e Giovanni Pasqualino".

I volontari dell’associazione, in particolare, avranno compiti di osservazione e assistenza e dovranno segnalare alla Polizia Municipale situazioni e comportamenti illegittimi, fornendo agli agenti informazioni utili a prevenire e contrastare eventuali violazioni. Nello svolgimento del servizio, il personale dell’associazione indosserà uno specifico abbigliamento per consentirne l’immediato riconoscimento da parte della cittadinanza.