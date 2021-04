Castelfranco: gratis l'uso degli impianti comunali per le società sportive

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha reso gratuito l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, per tutte le società sportive, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Questa decisione rappresenta "una forma di sostegno per le tante associazioni sportive che cercano di andare avanti con mille difficoltà e che svolgono attività di carattere nazionale, come la danza, il pattinaggio, il calcio, la pallavolo, il basket e molte altre ancora" ha scritto in una nota l'amministrazione. Molte società svolgono attività di carattere nazionale o di preparazione ad eventi sportivi di carattere nazionale e, in conformità alle normative vigenti, non hanno mai sospeso le proprie attività sportiva anche in zona rossa. Altre invece, specialmente le società che svolgono attività a livello amatoriale, non hanno più ripreso dopo aver deciso di interrompere l’attività durante il 2020.

Con una delle ultime delibere di giunta a fine marzo l’amministrazione ha deliberato di sospendere il pagamento delle tariffe considerato il periodo di particolare difficoltà dovuto al protrarsi dell’emergenza epidemiologica anche in questo inizio 2021. A causa delle misure finalizzate al controllo dei contagi, molte attività sportive hanno subito considerevoli limitazioni e in alcuni casi non sono state proprio consentite. "Nel trovarci ad aggiornare le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per l’anno 2021, abbiamo deciso di sostenere convintamente le società sportive per quanto possibile - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - lo sport è un collante fondamentale per la nostra comunità e vorremo con questo gesto esprimere la nostra vicinanza alle società sportive che stanno tenendo duro in questo momento così difficile".

"Abbiamo voluto dare un piccolo sostegno per quello che c’è stato possibile - afferma l’assessore allo Sport, Federico Grossi - sicuramente ci sarebbe da far di più ma con le risorse a disposizione, abbiamo cercato di fare il possibile per sostenere le tante società sportive. Siamo sicuri che le risorse risparmiate potranno essere utilizzate dalle società per far fronte a tante altre necessità. L’amministrazione comunale è vicina a tutti e cerca di fare il possibile per sostenere il mondo sportivo".