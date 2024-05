"Uso improprio delle armi in dotazione", fino ad uno "sparo avvenuto negli spogliatoio davanti molte persone". Sotto accusa è la Polizia Municipale di Pisa, in particolare per il pericoloso episodio che sarebbe avvenuto il 3 dicembre 2023. La segnalazione proviene da una lettera anonima fatta pervenire a Prefetto, Questore, consiglieri comunali e giornali: il caso è stato affrontato nel Consiglio comunale di ieri, 20 maggio, grazie ad un question time del consigliere Pd Andrea Ferrante.

Alla richiesta di informazioni ha risposto il sindaco di Pisa Michele Conti, che di fatto ha confermato essere in corso un'indagine da parte della Procura della Repubblica, al pari degli accertamenti dell'ufficio disciplinare del Comune. "Ho chiesto delucidazioni al comandante della polizia municipale - ha affermato nell'assemblea il primo cittadino - che in una nota mail mi ha risposto di aver trasmesso alla Procura della Repubblica in data 24 aprile due annotazioni di polizia giudiziaria del 22 e 23 aprile, riguardanti l'episodio dello sparo nei locali adibiti a spogliatoio, che si sarebbe verificato in data 3 dicembre 2023".

"In ordine agli elementi obiettivi non coperti da segreto investigativo - rende noto Conti - rappresento che da quanto appreso nella nota del comandante, sembrerebbe trattarsi dell'espolsione di un colpo di arma da fuoco in dotazione a un agente da parte di un altro agente, all'interno del locale spogliatoio, al piano terra del comando della pm (della Sesta Porta ndr), presumibilmente a carattere accidentale. Di fatto quindi l'uno avrebbe lasciato temporaneamente incustodita l'arma che l'altro poi avrebbe utilizzato. Non sono ancora circostanziate le esatte circostanze di tempo e di luoghi tali da consentire di ascrivere precise responsabilità ciascuno".

"In merito alle responsabilità circa l'accaduto e alle ipotesi di reato - conclude sul punto il Sindaco - sarà compito degli organi inquirenti dare riscontro alle informazioni trasmesse dal comandate. Anche sotto il proflilo della responsabilità disciplinare l'ufficio procedimenti disciplinari ha avviato l'istruttoria e solo a seguito della ricostruzione dei fatti sarà possibile stabilire profili di rilievo disciplinare nella vicenda".

Il sindaco Conti ha poi specificato la normativa e la formazione all'uso delle armi per la Polizia Municipale. In particolare, ha ricordato che è stabilita per "ciascuno una precisa responsabilità in ordine alla custodia", tanto quanto sono stabiliti i termini di trasporto, uso e manutenzione delle armi. Della pistola d'ordinanza sono dotati "quasi tutti" gli agenti, pistola che viene rilasciata con 30 proiettili. Circa la formazione "il personale - ha concluso la disamina il Sindaco - deve aver superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento certificato di idoneità per poterne mantenere l'assegnazione. L'attività di addestramento prevede tre sezioni al poligono al Tiro a Segno di Pisa".