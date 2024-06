Via libera per l'uso temporaneo a parcheggio dell'area attigua al teatro di Calambrone

"Finalmente si sblocca la situazione parcheggi a Calambrone con l'individuazione provvisoria dell'area attigua all’anfiteatro. Una richiesta che noi operatori della zona avevamo sempre sollecitato per dare sostegno a questa parte di litorale che soffre più di tutti la mancanza di parcheggi. Ci auguriamo che le procedure per l’apertura di questo parcheggio siano rapide". E’ Gianni Rebecchi, responsabile per Calambrone del sindacato balneari Fiba Confesercenti, ad annunciare ed esprimere soddisfazione per la misura annunciata a fine marzo scorso di un uso temporaneo della zona come parcheggio, ipotesi che ha trovato il via libera ieri, 3 giugno, con l'approvazione di un ordine del giorno nel Consiglio comunale di Pisa dedicato ad applicare per il caso di specie la normativa degli 'usi temporanei' (art. 23 quater del Testo unico edilizia).

La misura prevede di far partire l'iter appena possibile per individuare aree di sosta e tempi di operatività della misura, per poi ripristinare lo stato dei luoghi alla fine del periodo previsto. L'odg poi invita a pianificare parcheggi nella zona tramite gli appositi strumenti urbanistici e di valutare "possibilità di mettere in campo ulteriori mezzi di trasporto pubblico per il Litorale Pisano che riducano la pressione causata dall'uso dell'auto privata, in sinergia anche con il vicino Comune di Livorno".

"Il Calambrone - prosegue Rebecchi - è sicuramente la parte del litorale pisano che più soffre per la carenza di posti auto per i clienti delle spiagge attrezzate. Negli ultimi anni interventi sono stati fatti a Marina con il parcheggio multipiano, ad esempio, mentre su Tirrenia comunque i bagni hanno possibilità di sosta al loro interno. L’area dell’anfiteatro è sempre stata da noi attenzionata, innanzitutto per un degrado continuo che la rendeva addirittura pericolosa anche di giorno. In attesa che si possa pensare ad un nuovo utilizzo della struttura, utilizzare la parte attigua come parcheggio potrà sicuramente migliorare la situazione. Ci auguriamo che il percorso, dopo il via libera del Consiglio comunale, sia rapido; ovviamente nel rispetto della zona e senza interventi invasivi come prevede la disciplina".