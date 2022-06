Ustioni: il direttore Aoup Antonio Di Lonardo ospite a Medicina 33

Andrà in onda lunedì 6 giugno, alle 13.50 su Tg2 Medicina 33, l'intervista al dottor Antonio Di Lonardo, direttore del Centro ustioni dell'Aoup, sulle ustioni e tutte le problematiche non solo di tipo clinico a esse correlate. Un argomento quanto mai attuale con l'approssimarsi della stagione estiva in cui, solitamente, si assiste a un incremento di incidenti e eventi di vario tipo che comportano, come conseguenza, un elevato numero di pazienti ustionati.

Ecco perché è necessario tenere la guardia sempre alta, adottare comportamenti corretti in casa per evitare incidenti domestici, fare prevenzione sul territorio per preservarlo dagli incendi e soprattutto sensibilizzare la popolazione e la politica su queste tematiche. E' recente la richiesta di inserire di diritto la malattia da ustione fra quelle rare e nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) in modo da ottenere un codice di esenzione per le cure post-ospedaliere, spesso lunghissime e con farmaci e presidi molto costosi. L'indicazione è emersa nel corso dell'incontro istituzionale tenuto in Senato a maggio e promosso dall'Omar-Osservatorio sulle malattie rare, in collaborazione con Siust-Società italiana ustioni e con Atcrup Odv-Associazione toscana per la cura e la riabilitazione delle ustioni pediatriche e Assobus Onlus-Associazione bambini ustionati (presieduto proprio dal dottor Di Lonardo).

In Italia ogni anno si registrano circa 4mila ricoveri per ustioni, di cui circa 2500 gravi e con esiti cicatriziali invalidanti (per la maggior parte adulti, anziani e maschi, e prevalentemente per incidenti domestici). Una vera emergenza anche perché un paziente ustionato, oltreché pesantemente traumatizzato a livello fisico e psicologico, di fatto diventa portatore di una malattia cronica spesso irreversibile e con esiti invalidanti, con un carico assistenziale enorme per il resto della vita e la necessità di continui trattamenti riabilitativi e di supporto socio-assistenziale. Di tutto questo e anche di altro si parlerà lunedì nel corso della rubrica di approfondimento del Tg2 sui temi di salute di stretta attualità.