Mobilità: Pisa nella top 10 italiana per l'uso del bike sharing

Secondo il report annuale 'Ecosistema Urbano' di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Sole24 ore, Pisa si conferma tra le città leader in Italia per quanto riguarda la mobilità. La città infatti si piazza all'ottavo posto per l'uso del bike sharing su 106 Comuni italiani, nella top 10 assieme a Milano, Padova, Mantova, Bologna Vicenza, Firenze, Torino, Venezia e Trento.

La città di Pisa è stata inoltre inserita nella EU Cycling Task Force di Eurocities insieme ad altre 19 città europee. Il lavoro si pone l'obiettivo di sviluppare una tabella di marcia e un cronoprogramma con misure attuabili, che possa ispirare l'attuazione dell'agenda della prossima Commissione Europea e garantire le esigenze delle città in ambito mobility.

"Raccogliamo questo dato proveniente da Legambiente con grande soddisfazione - dichiara l'amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - Il nostro è un percorso iniziato da lontano che ci ha portato ad avere oltre 900 biciclette a pedalata assistita e muscolari che si vanno a sommare al servizio preesistente di Ciclopi di circa 120 mezzi. Le oltre 1000 biciclette e i 600 monopattini elettrici rendono Pisa una delle città più importanti del settore. Voglio condividere la soddisfazione con lo staff di Pisamo, a partire dall’ingegner Alessandro Fiorindi e con l’amministrazione che ha sempre ribadito che Pisamo non può essere soltanto una società che si occupa di parcheggi. Il focus, per i prossimi anni non può che essere quello di implementare la nostra flotta, a partire dalla gara che faremo quest’anno, un 'global service della mobilità' per monopattini e biciclette, oltre alle cargo bike. Pisa si dimostra una città all’avanguardia e credo che il percorso intrapreso a partire dal 2021 stia dando i suoi frutti".