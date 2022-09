Vacanza studio a Malta per i ragazzi dell’Itis 'A. Santucci' di Pomarance

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Grazie all’organizzazione della prof.ssa Katia Taddei, i ragazzi dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance, si sono recati a Malta per migliorare le competenze in inglese. I ragazzi partiti sabato 24 settembre in aereo da Pisa, accompagnati dai prof. Taddei, Gazzarri e Bianchi, sono arrivati nella notte a Malta. Ogni ragazzo, grazie a degli autobus dedicati, ha raggiunto l’abitazione della famiglia ospitante. Tutte le mattine i ragazzi sono stati impegnati con le lezioni di inglese alla scuola AM LANGUAGE in Silem, pranzo al sacco, preparato dalle rispettive famiglie e nel pomeriggio hanno fato delle visite guidate dell’isola. Le più apprezzate sono state le visite all’isola di Gozzo e la sua città principale: Victoria, domenica pomeriggio, la visita a La Valletta, lunedì, e la visita del mercoledì a Medina e Rabat. Il rientro è previsto per sabato primo ottobre I ragazzi hanno ringraziato la prof.ssa Taddei per l’opportunità offerta e la bellissima esperienza.