Vaccino anti-Covid: al via le prenotazioni per i nati nel 1959, 1960 e 1961

Si completa così la vaccinazione degli over 60. Da giovedì il via alla fascia dei cinquantenni

Prosegue e si allarga a nuove fasce di età la campagna vaccinale anti-Covid in Toscana. Dalle ore 17.00 di oggi, lunedì 10 maggio, si aprono infatti le agende anche per i nati nel 1959 e nel 1960. I 61-62enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

A seguire, alle ore 18,30, si estenderà la possibilità di prenotarsi anche per coloro che sono nati nell'anno 1961. Con questa apertura si completerà così la vaccinazione dei sessantenni.

In seguito, da giovedì, come annunciato dal governatore Eugenio Giani, si apriranno le prenotazioni ( in modalità ancora da definire ma probabilmente a lungo termine) anche per gli over 50.