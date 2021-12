Pontedera: partita la vaccinazione pediatrica per i primi 60 bambini

I primi bambini della Valdera si sono vaccinati contro il Covid oggi, 16 dicembre, nell’hub vaccinale in via Mattei dedicato solamente a loro. "Abbiamo scelto di effettuare le vaccinazioni pediatriche al dipartimento di prevenzione di Pontedera - sottolinea il direttore della società della salute, Patrizia Salvadori - per creare un ambiente più accogliente per i bambini e, soprattutto, più riservato. Ad accogliere i piccoli utenti ci sono i Medici Clown dell’Associazione 'Chez nous le cirque' che ringrazio per la disponibilità. Inoltre, l’hub di Pontedera sta lavorando a pieno regime e sarebbe stato difficile ricavare uno spazio congruo che permettesse una separazione netta tra adulti e bambini".

"Da oggi al 13 gennaio saranno 690 i bambini che verranno vaccinati in Valdera e in Alta val di Cecina, circa 60 al giorno in due ambulatori dove sono presenti medici pediatri, personale infermieristico con formazione pediatrica e sanitari dell’emergenza urgenza. I nostri spazi sono disponibili anche per i pediatri di libera scelta che, oltre al loro ambulatorio, avranno a disposizione anche un ulteriore punto di appoggio". A tutti i bambini è stato consegnato un 'buono' valido per una calamita che raffigura la Pimpa disegnata da Altan e simbolo della campagna vaccinale pediatrica della Regione Toscana.