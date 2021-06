Vaccinazioni Covid dai 12 ai 16 anni per la ripresa della scuola

Gli adolescenti di età fra i 12 e i 16 anni "possono aspettare un pochino. Vorrei programmare per loro la vaccinazione in modo da immunizzarli a metà settembre quando ricomincia la scuola". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, intervenendo nel corso della riunione straordinaria del Consiglio comunale a Prato dedicata all'emergenza Covid e alla campagna di vaccinazione.

Il governatore conferma che da domani, 11 giugno, il portale di prenotazione delle vaccinazioni prevederà la possibilità di anticipare l'appuntamento, cancellando automaticamente la data inizialmente fissata, tramite l'opzione last minute. "Questo consentirà - aggiunge Giani - di far subentrare i trentenni e i ventenni visto che vediamo una certa lentezza, malgrado abbiamo fatto per loro gli Open day, da parte delle persone di mezza età".