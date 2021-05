Covid, la campagna vaccinale corre: in arrivo le prenotazioni last minute

Un altro tassello per accelerare la campagna vaccinale e non disperdere nemmeno una dose è in fase di messa a punto da parte della Regione.

Per somministrare più dosi possibili e offrire a tutti i cittadini toscani la possibilità di accedere giornalmente ai posti rimasti in agenda, ancora disponibili per vaccinarsi con la prima dose, la Regione Toscana sta infatti elaborando una nuova modalità di prenotazione 'last minute', che sarà presentata nel dettaglio la prossima settimana.

“E’ allo studio una nuova opportunità per i cittadini, che volessero prenotare i posti rimasti disponibili all’ultimo momento per le successive 24 ore - commenta il governatore Eugenio Giani - appena avremo messo a pieno regime la prenotazione del vaccino da parte dell’intera categoria degli over 40, che con ieri ha visto direttamente coinvolto l’ultimo biennio anagrafico dei 41 e 40enni, cercheremo di attivare tutti gli strumenti possibili, per non sprecare neppure una dose, rimasta inutilizzata all’ultimo momento. Con questa iniziativa, che stiamo mettendo a punto, intendiamo aumentare la nostra capacità vaccinale, per arrivare prima possibile all’immunità di gregge dell’intera popolazione toscana. Abbiamo gli strumenti e le risorse per raggiungere questo importante traguardo, se arriveranno tutti i vaccini, di cui abbiamo bisogno. Noi, intanto, ci attrezziamo per una Toscana Covid free, riempiendo le agende con le prenotazioni e non sprecando neppure una dose”.

In Toscana intanto, come rende noto il governatore su Facebook, sono oltre 1 milione e 800mila le dosi somministrate. Coperta, come si può vedere dalla tabella postata da Giani, la quasi totalità degli over 80. Buona copertura anche per la fascia dei settantenni che vede già il 78% di vaccinati.