Coronavirus: "Al via le vaccinazioni alle persone con disabilità"

"?Domenica prossima 7 febbraio - ha annunciato con una breve nota la consigliera del Pd, Maria Antonietta Scognamiglio - inizieranno presso il distretto di Cascina le vaccinazioni per le persone con disabilità. Si inizierà dai centri diurni zona pisana. Abbiamo lavorato intensamente per avere questa programmazione".

Un traguardo ripercorso dalla consigliera: "Abbiamo chiesto in commissione politiche sociali e della salute del Comune di Pisa un apposito argomento proprio sulla vaccinazione delle persone con disabilità, anche per definire con la Usl, la Società della salute e con i medici di famiglia, le procedure che accompagneranno questo percorso delicato per essere certi di arrivare a tutte le persone, non solo quelle prese in carico dai servizi, ma anche quelle che aderiscono ai progetti di vita indipendente, o delle persone con disabilità gravi che non frequentano i centri diurni. Non tutte le persone appartengono ad una associazione e quindi i medici di famiglia sono essenziali in questo percorso. Ringrazio tutti quelli che di sono impegnati per dare risposte e per organizzare e dare inizio a questa prima fase di vaccinazione alle persone con disabilità".