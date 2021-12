Vaccini, Gimbe: "In Toscana copertura della terza dose al 42,9%"

Più positivi ogni 100.000 abitanti in Toscana (245 contro i 222 delle scorsa settimana) e nuovi casi in aumento (+19,5%). Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (9%) occupati da pazienti Covid. E' quanto segnala il monitoraggio della Fondazione Gimbe analizzando la settimana 24-30 novembre.

Per quel che riguarda la campagna vaccinale, la percentuale di toscani che hanno completato il ciclo a due dosi si attesta all'80,6%, mentre la media italiana è indietro di oltre tre punti (77,1%). A questo dato, poi, si deve aggiunge un ulteriore 2,6% solo di prime dosi. Infine il tasso di copertura delle terze dosi è del 42,9% (media del Paese 31,8%).