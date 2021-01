Covid, prosegue la vaccinazione in Toscana: "Macchina da guerra, Arcuri ci mandi più dosi"

Sono oltre 13mila i vaccini anti-Covid somministrati in Toscana (per la precisione 13.615 alle ore 14.30 del 4 gennaio), di cui 3.402 somministrati agli ospiti delle Rsa.

“Stiamo lavorando senza sosta per somministrare le prime dosi assegnate, nei tempi più rapidi possibili - commentano il presidente della Regione,

Eugenio Giani, e l'assessore alla Sanità, Simone Bezzini, che seguono in prima linea l'andamento di una campagna vaccinale che non ha precedenti - la macchina organizzativa del sistema sanitario toscano è partita subito, nello stesso momento in cui abbiamo ricevuto la prima fornitura. Le Aziende sanitarie stanno dando il massimo. Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che, a vario titolo, stanno lottando insieme a noi per contrastare la diffusione del virus e proteggere gli operatori sanitari più esposti al contagio e le persone più vulnerabili come gli anziani”.

Il presidente Giani ha anche lanciato un messaggio al commissario straordinario per l'emergenza Covid Arcuri: "L'ho detto al commissario Arcuri: ci vogliono più dosi di vaccini anti Covid perché la nostra è una macchina da guerra e siamo in grado di somministrare più dosi di quelle che hanno mandato finora. Per la Toscana non c'è problema: se ad Arcuri i vaccini rimangono nei frigoriferi e li manda a noi, dalla mattina alla sera li somministriamo".

Tutte le dosi della prima fornitura (32.760), già prenotate, saranno somministrate agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa entro l'8 gennaio. Entro mercoledì 6 gennaio, è prevista una nuova consegna: saranno pertanto riaperte nuovamente le prenotazioni online per il personale coinvolto nella Fase 1 e che aveva effettuato la pre-adesione.