Vaccini Covid: dal 7 giugno aperti agli over 16

Con un messaggio via social network il presidente della Toscana Eugenio Giani ha confermato stamani, 2 giugno, l'apertura anche agli over 16 della possibilità di prenotare il vaccino Covid per dare "l'accelerata finale per rendere tutta la #ToscanasiCura". La data di partenza per fissare l'appuntamento tramite il portale regionale (prenotavaccino.sanita.toscana. it) è quella del 7 giugno.

Ieri - con partenza da oggi - era già stata la volta del via libera per quanto riguarda chi convolerà a nozze, mentre dal 5 giugno potranno prenotarsi i giovani che sosterranno quest'anno l'esame di maturità. Dal 31 maggio è attivo il vaccino 'last minute': tutte le sere, dalle 19 alle 23.59, è possibile prenotare per le ventiquattro ore successive le dosi resesi disponibili a seguito di rinunce o cancellazioni. Nel primo giorno sono state quasi duemila le persone che ne hanno approfittato. Il 1° giugno è partita anche la prenotazione per chi è nato nel 1982 e 1983, si proseguirà di due anni in due anni, quindi da oggi 2 giugno per il 1984 e 1985 e così via, fino a sabato 5 giugno quando toccherà al 1990 e 1991.