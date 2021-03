Vaccini Covid, appello dell'Ausl ai cittadini: "Presentatevi agli appuntamenti"

Dopo le rinunce e la diffidenza di alcuni cittadini nei confronti del vaccino AstraZeneca, la Asl Toscana nord ovest promuove un invito per rispettare sempre l’appuntamento fissato per la vaccinazione anti-Covid. "In questo momento, vista anche l’attenzione mediatica sul tema - sottolinea Alberto Tomasi, medico igienista, ex direttore dell’area Igiene e sanità pubblica e grande esperto di vaccinazioni - è comprensibile che le persone abbiano dubbi, ma invitiamo comunque tutti a presentarsi nella data e nell’ora prenotate per la vaccinazione con AstraZeneca, perché troveranno personale qualificato con cui interloquire e a cui potranno esprimere tutte le proprie legittime perplessità".

Chi rinuncia alla vaccinazione la potrà effettuare soltanto in una fase successiva della campagna, ma al di là di questo si tratta soprattutto di un’importante occasione di confronto: "So che stanno arrivando molte richieste di chiarimento da parte della cittadinanza - rileva il medico - in particolare tramite il call center aziendale dedicato all’emergenza Covid e come Azienda stiamo cercando di rassicurare sia chi ha già fatto il vaccino sia chi lo deve fare, anche perché l’Asl ha verificato l’assenza di notifiche di reazioni avverse gravi (per il lotto ritirato da Aifa e per gli altri di AstraZeneca), ma il mio appello è soprattutto a coloro che sono indecisi e non sanno cosa fare: recarsi all’appuntamento è in ogni caso la scelta migliore".

Si ricorda che è opportuno segnalare tutte le reazioni avverse, anche per completare il profilo di sicurezza del farmaco. Eventuali sintomi sospetti possono essere segnalati direttamente alla farmacovigilanza aziendale, mentre il riferimento per i cittadini, per ogni problema clinico, è il proprio medico di famiglia. "Le verifiche delle autorità e la vaccinazione su larga scala, si parla ad oggi di circa 17 milioni di dosi somministrate, sembrerebbero confermare che AstraZeneca, approvato come gli altri vaccini dall'Ema, è sicuro ed efficace e il rapporto con alcune reazioni avverse gravi sarebbe solo per un’associazione cronologica temporale, come avvenuto in altre situazioni simili (ricordo il caso dei vaccini anti-influenzali qualche anno fa)" conclude Tomasi.