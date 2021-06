Vaccini Covid: al via le prenotazioni per gli over 16

La regione Toscana annuncia il calendario per prenotare le dosi

La Toscana è alla sua "accelerata finale", come dice il presidente regionale Eugenio Giani, per quanto riguarda la campagna vaccinale contro il Coronavirus. A partire da oggi, 3 giugno, alle ore 17, saranno aperte sul portale dedicato le prenotazioni per i nati negli anni 1986 e 1987.

Confermate anche le date di operatività per le prenotazioni degli over 16: si parte lunedì 7 giugno con i nati nel 1992 e 1993, proseguendo nei giorni successivi. Ecco le date nel dettaglio:

8 giugno: 1994-1995

9 giugno: 1996-1997

10 giugno: 1998-1999

11 giugno: 2000-2001-2002

12 giugno: 2003-2004-2005

Restano poi attive le prenotazioni per chi si sposa, i maturandi e l'opzione 'last minute'.