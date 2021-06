Vaccini Covid: i numeri Asl in provincia di Pisa per chi non può prenotarsi online

Il servizio è stato predisposto per chi ha difficoltà nell'uso di computer o smartphone

Per i residenti sul territorio dell'Azienda Usl Toscana nord ovest che non possono prenotare da soli la propria vaccinazione sul portale regionale è attivo il numero 0585 498008. Il servizio è indirizzato in particolare a chi è sprovvisto di computer o smartphone o di assistenza di familiari. Lo comunica con una propria nota la Regione Toscana.

Per i residenti nell'Asl Centro il numero da fare è lo 055 545454 (tasto 2) e per quelli della Asl Sud Est il numero da fare è l'800 432525. La Regione Toscana comunica inoltre che è stato disattivato 'ProntoVaccino', il numero verde messo a disposizione a partire dallo scorso 16 aprile (vale a dire l’800117744).