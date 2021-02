Vaccino anti-Covid, Toscana virtuosa: "Oltre il 96% delle dosi Astrazeneca già somministrate"

"La Toscana è la regione più virtuosa per l'utilizzo di AstraZeneca, oltre il 96% delle dosi già somministrate con una media nazionale del 20%". E' quanto rende noto in un post su Facebook il governatore della Regione Eugenio Giani.

"Questa è la dimostrazione di quello che stiamo facendo in Toscana sul fronte delle vaccinazioni anti-Covid: a fronte di una media nazionale del 20% nella somministrazione delle dosi AstraZeneca, qui siamo al 96% - fa eco il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - significa che i vaccini che riceviamo vengono somministrati praticamente in tempo reale e di questo non possiamo che ringraziare ancora una volta tutto il personale medico-sanitario impegnato senza sosta in ogni provincia della nostra regione". "Noi facciamo e faremo la nostra parte: tanti più vaccini riceveremo, tante più persone immunizzeremo. Per questo abbiamo chiesto molte più dosi al Governo" aggiunge Mazzeo.

E proprio oggi una circolare del Ministero della Salute estende la fascia di età a cui può essere somministrato il vaccino Astrazeneca, arrivando a comprendere i cittadini tra i 18 e i 65 anni (non più 55), ad eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. Le categorie finora coinvolte nella somministrazione di questa tipologia di vaccino anti-Covid, lo ricordiamo, sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; personale degli uffici giudiziari; forze armate e di polizia (forze armate, Polizia di stato, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Polizie locali, ecc.).