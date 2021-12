Covid, anche nell'Aoup al via le vaccinazioni ai bambini

Da oggi, 16 dicembre, anche nella Pediatria dell’Aoup cominceranno le vaccinazioni anti Covid-19 per i bambini dai 5 agli 11 anni considerati 'fragili' per determinate patologie croniche o oncologiche, in carico quindi alla rete pediatrica dei vari ospedali coordinata dall’Aou Meyer di Firenze o perché allergici e quindi, dietro segnalazione dei pediatri di libera scelta, da vaccinare in ambiente protetto.

I genitori sono stati contattati direttamente dal personale sanitario del Dipartimento materno-infantile e quindi non devono prenotare ma possono scaricare il consenso informato e la delega (da portare con sé alla sede vaccinale), che si trova in allegato all’interno della notizia dedicata alle vaccinazioni pediatriche, pubblicata sull’homepage del sito web aziendale www.ao-pisa.toscana.it

All’interno degli ambulatori pediatrici del Santa Chiara (Edificio 1, II piano), dove verranno accolti da un’equipe composta da pediatra, anestesista, farmacista e infermiere esperto, sono stati allestiti degli spazi dedicati sia per la somministrazione del vaccino sia per intrattenere i bambini con attività ludiche nell’attesa pre- e post-vaccino, con la Pimpa che indica il percorso da seguire, essendo stata scelta come mascotte ufficiale della vaccinazione pediatrica in Toscana.

In tutto sono previste all’incirca un centinaio di vaccinazioni, da effettuare nelle giornate di oggi pomeriggio, giovedì 16 dicembre, sabato 18 dicembre e mercoledì pomeriggio 22 dicembre. Le seconde dosi verranno invece somministrate presumibilmente a partire da venerdì 7 gennaio (pomeriggio), e poi sabato 8 gennaio e mercoledì 12 gennaio (pomeriggio).