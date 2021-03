Coronavirus, la Federazione dei medici di medicina generale: "Vacciniamo soltanto gli over 80"

Tantissime telefonate per avere informazioni e sapere quando partirà la vaccinazione delle altre fasce d'età. La Fimmg di Pisa spiega: "Grati della fiducia dei cittadini. Ma chiediamo loro di rivolgersi esclusivamente agli sportelli regionali o dell'Asl per avere informazioni o chiarimenti"

La Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) sezione di Pisa intende ringraziare i cittadini per la conferma della fiducia nei propri medici di famiglia, che ricevono moltissime chiamate con richieste di informazioni, consigli, rassicurazioni in merito alla vaccinazione anti CoViD. "I medici di medicina generale sono impegnati nella più complessa vaccinazione di sempre, quella dei soggetti ultraottantenni, con il vaccino più difficile da gestire" spiega la sezione pisana di Fimmg in un comunicato. "Pur apprezzando il segnale di fiducia verso il proprio medico di famiglia da parte degli assistiti, l’enorme numero di richieste di delucidazioni sui tempi e sulle categorie delle vaccinazioni rendono difficile svolgere i compiti assistenziali".

"E’ pertanto importante riconfermare ai cittadini che i medici di medicina generale vaccinano solo i soggetti ultraottantenni, in ordine di età decrescente, in base ad elenchi predisposti direttamente dalla Regione, limitatamente alle disponibilità del vaccino - prosegue la nota della Federazione - non è pertanto possibile per i medici di famiglia fornire informazioni sui tempi e sulle modalità di vaccinazione delle altre categorie, diverse dagli ultraottantenni, perché queste vaccinazioni sono gestite dalle Asl".

Fimmg Pisa conclude: "I medici di medicina generale non devono dunque predisporre le liste dei soggetti fragili e non devono segnalare alle Asl i pazienti da vaccinare. E' la Regione che redige appositi elenchi per le diverse categorie di priorità e che decide tempi e modalità organizzative. Per avere chiarimenti e informazioni sulle vaccinazioni delle categorie diverse dagli ultraottantenni si invitano i cittadini a rivolgersi agli sportelli della Regione o delle Asl".