Coronavirus: il vaccino arriva all'ospedale Cisanello

Anche a Pisa, domani 27 dicembre, sarà 'Vax Day', il primo giorno di vaccinazioni contro il Coronavirus. Ne beneficieranno 50 operatori sanitari dell'Aoup. Si tratta delle prime dosi del vaccino Pfizer-Biontech disponibili per la Toscana, facenti parte della campagna vaccinale in partenza in tutta la Regione. Un'azione simbolica, con l'arrivo delle dosi previsto in mattinata prima a Firenze e poi con la distribuzione in 12 ospedali, fra cui quello pisano di Cisanello.

Il programma prevede la consegna all'Edificio 3 intorno alle ore 10.20, con le operazioni di vaccinazione che inizieranno per le 10.45. Sarà presente il presidente del Consiglio Regionale Antonio Mazzeo, a sottolineare vicinanza e unione delle istituzioni ai presidi sanitari in una fase cruciale della lotta alla pandemia.