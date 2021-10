Sono già oltre 5mila le persone che hanno prenotato la terza dose del vaccino anti-Covid in Toscana. Questa sezione è stata aperta nel portale regionale nella mattinata di oggi, lunedì 11 ottobre, e in poco tempo il sistema ha archiviato già molte adesioni. Questa fase, come ricorda il governatore Eugenio Giani, riguarda tutti gli operatori sanitari attivi in regione.