La Toscana si vaccina in spiaggia: il 18 e 19 agosto tocca al litorale pisano

Prosegue con un pieno di adesioni il tour dei vaccini a bordo del camper della Regione sulle coste della Toscana. L'iniziativa studiata da GiovaniSì sta riscontrando ottimi numeri, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione. Dopo il debutto nella zona sudest, con le tappe sulle spiagge della provincia di Grosseto, il camper si appresta a risalire il litorale. La prossima settimana la vaccinazione 'ambulante' visiterà anche la costa pisana: mercoledì 18 agosto dalle 13 alle 22 sarà la volta di Tirrenia, giovedì 19 agosto dalle 13 alle 22 toccherà a Marina di Pisa.

Viene somministrato il vaccino Pfizer. Le persone dai 12 ai 59 anni possono prenotare direttamente dal portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home. Alla scelta delle provincie, dovranno selezionare 'Vaccini in spiaggia' e prenotare la propria prima dose nei luoghi e date indicati. Inoltre le persone maggiori dei 12 anni di età possono anche presentarsi spontaneamente al camper per ricevere la prima dose fino a esaurimento scorte. In fase di vaccino verrà comunicato luogo e data del richiamo, ma dal giorno successivo alla somministrazione sarà possibile entrare sul portale e modificare la seconda dose attraverso la funzione 'Modifica prenotazione'.

Fonte foto: pagina Facebook di Eugenio Giani