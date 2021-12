Covid, vaccino ai bambini tra i 5 e gli 11 anni: c'è il sì dell'Aifa

Arriva il via libera dell'Aifa sulla vaccinazione dei bambini. Come riporta Today.it, durante la prima giornata di riunione della Commissione tecnico scientifica (Cts) l'Agenzia italiana del farmaco ha dato parere positivo per il vaccino anti-Covid nella fascia 5-11 anni. Nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, la dose di Comirnaty sarà inferiore a quella utilizzata nelle persone di età pari o superiore a 12 anni (10 microgrammi rispetto a 30 microgrammi). Secondo le indicazioni dell'Ema, che ha dato l'ok al vaccino mercoledì scorso, la dose di richiamo andrà effettuata a distanza di tre settimane.

La Commissione europea ha reso noto che le dosi per gli Stati membri "saranno pronte dal 13 dicembre". "Confidiamo di partire prima di Natale - ha fatto sapere il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - dal 20 al 25 di dicembre, per esser pronti ad iniziare la somministrazione".

Ecdc: "La priorità resta vaccinare gli adulti"

"La vaccinazione dei bambini" contro Covid "non può essere considerata un sostitutivo della vaccinazione degli adulti". E' il monito lanciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Ecdc, in un documento che contiene considerazioni provvisorie sull'immunizzazione dei più piccoli. "L'aumento del tasso di vaccinazione nella popolazione adulta ammissibile rimane la principale priorità di campagne di immunizzazione che cercano di ridurre la morbilità e la mortalità legate a Covid-19", è il messaggio lanciato dall'ente europeo nel report diffuso ieri. Uno dei punti cruciali in base ai quali si valuta l'allargamento della vaccinazione ai bimbi è legato alla possibilità che coprire questa fascia d'età possa aiutare ad arginare il virus Sars-CoV-2.

Ma l'Ecdc avverte che, per quanto riguarda la trasmissione del virus a livello comunitario, "si prevede che l'impatto della vaccinazione dei bambini sarà più debole per i Paesi con un basso tasso di vaccinazione negli adulti e più forte per i Paesi in cui c'è un alto tasso" di vaccinati "tra i grandi".