Covid: la Toscana pronta per i vaccini agli under 12, in ripresa le prime dosi

La Toscana è pronta per la vaccinazione contro il Covid dei bambini nella fascia d'età 5-11 anni. Due i canali di accesso: gli hub, i punti di vaccinazione legati al portale vaccinale della Regione, e i pediatri di famiglia, coi quali nelle prossime ore la Regione dovrebbe sancire un'intesa.

"Siamo pronti - spiega l'assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini - stiamo definendo i dettagli per aggredire questo nuovo target di popolazione da vaccinare, perché estendere la protezione diventa un elemento fondamentale per limitare il contagio. Ce lo dicono i dati. I target di popolazione che sono più coperti hanno una riduzione del contagio e degli effetti sulla salute". In questo senso, precisa, "la terza dose è importantissima, al tempo stesso però dobbiamo estendere ulteriormente le prime dosi alla fascia 5-11 anni ma anche a coloro che fino ad oggi hanno avuto qualche diffidenza e fortunatamente ci stanno ripensando. Vediamo da alcuni giorni che stanno riprendendo le prime somministrazioni: 1.500, 1.600 toscani al giorno aderiscono alla campagna contro una media che era arrivata a circa 500 al giorno". (Agenzia Dire)