Vaccino Covid, Giani: "Toscana sarà la prima in Italia a superare la soglia dell'80%"

"L'aver sviluppato una campagna di vaccinazione molto forte in Toscana, cosa che mi ha portato alcune volte a essere anche molto duro, ci consente di essere la prima regione a superare l'80% delle vaccinazioni in prima dose. Ci arriveremo domani". Lo annuncia, parlando dell'emergenza Covid, il presidente della Regione Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa. "La fondazione Gimbe ce lo dice - spiega - la Toscana e la Lombardia si possono considerare le due regioni che stanno trascinando tutto il gruppo all'80%. Ormai da due giorni i contagi sono sotto i 200 in Toscana, oggi sono 190, questo fa pensare che per la settima settimana consecutiva i contagi risulteranno in discesa". Una maggiore capienza per stadi, cinema e teatri è una possibilità più concreta e "un segnale di grande speranza - conclude Giani - sotto questo aspetto siamo molto fermi nel diffondere una campagna vaccinale che proprio chiudendosi con le persone che sono rimaste indecise toglie al virus l'ossigeno per potersi espandere".