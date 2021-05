Vaccino Covid, tocca agli over 40: il calendario delle prenotazioni

Sarà la settimana dedicata agli over 40 per quanto riguarda le vaccinazioni. Dopo gli over 50 la scorsa settimana (il portale per le prenotazioni resta comunque aperto) da oggi sarà possibile per i quarantenni toscani prenotare la propria dose di vaccino. Ogni giorno le agende si apriranno per una precisa fascia di over 40 (l'orario sarà indicato giorno per giorno dalla Regione) secondo il calendario che inizia oggi per terminare venerdì 21 maggio.

Ecco il calendario:

17 maggio: 1972-1973

18 maggio: ore 14 Fragili-Comorbidità, ore 17 1974-1975

19 maggio: 1976-1977

20 maggio: 1978-1979

21 maggio: 1980-1981