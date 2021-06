Vaccino, dal 2 giugno si aprono le agende per i futuri sposi

Coloro che convoleranno a nozze potranno chiamare un numero apposito e saranno ricontattati dall'Asl per l'appuntamento. Alle 17 agende aperte per gli over 30

Via libera alle vaccinazioni per i futuri sposi. L'annuncio arriva via social dal governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Un forte segnale per la ripresa delle cerimonie! I futuri sposi toscani potranno vaccinarsi, da domani (2 giugno, ndr) basterà chiamare il numero 055 9077777 (attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 16) e comunicare i propri dati - spiega il presidente - in seguito le ASL richiameranno per fornire la data della prenotazione, il giorno del vaccino sarà necessario portare con sé copia delle pubblicazioni".

Dunque un altro passo verso la normalità per mettere in sicurezza chi prossimamente convolerà a nozze.

Over 30

Intanto oggi pomeriggio si aprono le agende per la prenotazione dei 30enni, cominciando con i nati nel 1982-1983.

Ecco il cronoprogramma delle agende, che apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17, per due classi di età per volta (a partire appunto dal 1982 e 1983) fino a completare l’intera fascia anagrafica dei trentenni.

Agende aperte over 30:

martedì 1 giugno per i nati negli anni 1982 e 1983 (i 39 e 38enni)

mercoledì 2 giugno per i nati negli anni 1984 e 1985 (i 37 e 36enni)

giovedì 3 giugno per i nati negli anni 1986 e 1987 (i 35 e 34enni)

venerdì 4 giugno per i nati negli anni 1988 e 1989 (i 33 e 32enni)

sabato 5 giugno per i nati negli anni 1990 e 1991 (i 31 e 30enni)

Prenotazioni last minute

Da ieri è attiva la prenotazione last minute. Tutte le sere, dalle ore 19 alle 23:59, sarà possibile prenotare i vaccini ancora disponibili nelle 24 ore successive. Con questa nuova modalità aggiuntiva di registrazione sarà così possibile prenotare (solo per il giorno seguente) tutti i posti disponibili, che si sono liberati per cancellazioni o per mancata prenotazione.

I posti prenotabili saranno in ogni centro vaccinale (hub) della Toscana e per ciascuna categoria, a cui è rivolta attualmente la campagna di vaccinazione. Questo servizio può essere richiesto sia dalle cosiddette ‘riserve’ sia da chiunque abbia già effettuato precedentemente un'altra prenotazione, ma che non abbia ancora ricevuto la prima dose (o deve comunque effettuarla nei 2 giorni successivi).

Per usufruire del ‘last minute’, chi ha già una prenotazione deve inserire lo stesso numero di telefono, utilizzato nella precedente richiesta di prenotazione. La nuova prenotazione ‘last minute’ sostituirà e annullerà così quella precedente, in automatico.