Vaccino Day, nuove date per accesso senza prenotazione

Altre date per i Vaccino Day, ovvero la possibilità di accedere alla vaccinazione anti-Covid direttamente, senza prenotazione.

Nella giornata di oggi, 26 maggio, nel territorio dell'Azienda Asl Toscana Nord Ovest, l’open day era in programma:

a Carrara (Carrarafiere) con 330 vaccini disponibili da somministrare dalle 21 alla mezzanotte, con limite per la presentazione a Carrarafiere alle 23.30.

a Lucca (Cittadella della Salute 'Campo di Marte') con 220 vaccini – tutti effettuati già entro le ore 13;

a Pontedera (ospedale Lotti) con 220 vaccini a disposizione – terminati entro le ore 17.20;

a Livorno (ospedale) con 297 vaccini a disposizione - 190 effettuati alle ore 17.20;

a Rosignano (Circolo Arci Le Pescine) con oltre 200 dosi complessive somministrate (176 vaccini effettuati entro le ore 18).

Questi dunque i prossimi open day in cui, sempre in via eccezionale e fino a esaurimento delle dosi, verranno effettuate le somministrazioni aggiuntive senza appuntamento.

VENERDI’ 28 MAGGIO

Open day per “over 60” con vaccino Moderna.

- Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 275 dosi in più di Moderna, che verranno somministrate dalle 21 alla mezzanotte.

- Ospedali Riuniti di Livorno – ingresso Via Gramsci angolo Viale Alfieri – cupola Santa Giulia (solo per Open Day) – 1° padiglione piano terra: saranno disponibili 297 vaccini Moderna, che verranno somministrati dalle 8 alle 14 e dalle ore 14.30 alle 17.30.

- Cecina – sede comunale: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 176 vaccini Moderna, che verranno somministrati dalle 8.30 alle 20.

VENERDI’ 4 GIUGNO

Open day per gli over 40 (con particolare attenzione agli over 60 e con età massima di 80 anni) - vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca).

- Cittadella della Salute 'Campo di Marte' – via Ospedale, 1 – padiglione A secondo piano: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 330 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) somministrati dalle 8.30 alle 13.40 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165).

- Modigliani Forum – Via Veterani dello Sport 8: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 330 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) somministrati dalle 8 alle 13 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165 vaccini).

- Pontedera – Piazza del Mercato: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 330 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca) somministrati con orario dalle 8 alle 13 (165 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 165 vaccini).

- Cecina – sede comunale: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati dalle 8.30 alle 13.30 (120 vaccini) e dalle 14 alle 19 (altri 100).

SABATO 5 GIUGNO

Open day per gli over 40 (con particolare attenzione agli over 60 e con età massima di 80 anni) - vaccino Vaxzevria (ex AstraZeneca)

- Carrarafiere, Via Maestri del Marmo - padiglione E: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 561 vaccini in più di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati dalle 8.30 alle 20.

- Pisa – Ospedaletto, Via Bellatalla, 1: oltre a quelli destinati alla persone già prenotate, saranno disponibili 220 vaccini di Vaxzevria (ex AstraZeneca), che verranno somministrati dalle 7.30 alle 13.

L’invito alla popolazione è possibilmente quello di arrivare sul posto già con la documentazione prevista (modulo allegato con questionario sullo stato di salute che il medico utilizzerà per anamnesi e consenso informato). Sul sito dell’Asl Toscana nord ovest sono reperibili indicazioni e notizie più specifiche. L'invito alla cittadinanza è inoltre quello di rispettare gli orari indicati e a non creare assembramenti all’esterno delle strutture.