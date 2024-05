Val di Vico: il Comune di Calci progetta la riqualificazione e partecipa a un bando regionale per le risorse

L’amministrazione comunale di Calci ha messo tra gli obiettivi la riqualificazione della località Val di Vico, per la quale è stato elaborato un progetto di fattibilità tecnico-economica e richiesto un co-finanziamento, per il 90%, da parte della Regione Toscana. Il progetto, approvato nei giorni scorsi dalla giunta comunale, prevede opere per 186mila euro.

Nello specifico, sono previsti lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali, consolidamenti e ripristino dei marciapiedi e potenziamento del sistema di regimazione delle acque, caditoie e zanelle, che interessano via Val di Vico, via Santoni, via Marconi, via delle Mimose e via Calcesana. Inoltre, è previsto anche un intervento sull’arredo urbano, che porterà alla sostituzione del parapetto che corre lungo il Rio della Tana. Il nuovo parapetto sarà realizzato in corten, un materiale che garantisce maggior resistenza e durevolezza nel tempo, del tutto simile a quello appena installato in Venezia di Rezzano.

L’intervento in Val di Vico si rende necessario date la peculiarità della zona, essendo essa un'area urbanizzata in territorio pedemontano, in cui l'abitato è a contatto con gli oliveti ed il bosco e, quindi, dove è di fondamentale importanza governare le acque provenienti dai rilievi sovrastanti e assicurare costanti manutenzioni alle strade dalle pendenze significative.

L’opportunità di finanziamento al 90% è arrivata con l’Avviso Pubblico 2 Fosmit, dedicato agli 'Interventi per la salvaguardia e valorizzazione della montagna'. Il sindaco e la giunta comunale, "nel ringraziare gli uffici comunali per aver approntato il progetto e lavorato per cercare di cogliere questa opportunità, auspicano che l’iter per l’assegnazione del finanziamento possa avere esito positivo. Se così sarà, la prossima amministrazione troverà pronti progetto e risorse e potrà quindi realizzare la riqualificazione della località Val di Vico".