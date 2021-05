 Valeria Di Bartolomeo è la presidente del Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio

Un nuovo, prestigioso incarico per Valeria Di Bartolomeo. La presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Provincia di Pisa, fondatrice e vicepresidente dell'azienda di telecomunicazioni DevItalia, è stata eletta presidente del Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio.

"Una nomina che conferma il valore di un'imprenditrice competente e propositiva, sempre attenta e sensibile ai temi dell'imprenditoria femminile" i complimenti di Federica Grassini e Federico Pieragnoli, presidente e direttore di Confcommercio Provincia di Pisa. "Il suo impegno e la sua esperienza costituiscono un importante valore nella rappresentanza delle imprese femminili della nostra provincia. Auspichiamo che, a livello locale e nazionale, sia incentivata l'attuazione di politiche in grado di valorizzare l’imprenditoria femminile, che potrebbe costituire un formidabile motore della ripresa in questa drammatica situazione, oltre alla promozione di politiche che possano favorire l'accesso delle donne al mondo del lavoro e di percorsi di carriera mirati a incoraggiare un'idonea rappresentanza femminile nelle posizioni apicali della società".

Valeria Di Bartolomeo è presidente del gruppo Terziario Donna Confcommercio Provincia di Pisa dal 2013, e nel corso del suo mandato si è fatta promotrice, insieme alle componenti del consiglio direttivo, di iniziative in grado di valorizzare il ruolo e il lavoro delle donne e delle imprese femminili, come il 'Premio donna impresa', l'istituzione del servizio di consulenza emotiva e legale per imprenditori e liberi professionisti offerta dallo 'Sportello di Ascolto', oltre che iniziative di sensibilizzione, attraverso seminari e webinar dedicati, su temi di particolare interesse, come la conciliazione del tempo tra mondo lavorativo e privato e la valorizzazione del brand aziendale.