Valgraziosa fra le 'Terre di Presepi': tre Natività tutte da ammirare a Calci

Ciascuna con le sue straordinarie peculiarità, sono tre le Natività che rappresentano Calci in 'Terre di Presepi', la rete che unisce e coordina i tantissimi presepi della Toscana e d'Italia. Sono 'Il Presepio che cresce' di Nicosia, giunto alla 24ª edizione, il Presepe del Santuario della Madonna delle Grazie a Tre Colli e i presepi storici animati Meucci, oggi custoditi ed esposti dal Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, nella Certosa di Calci.

In vista del Natale 2022, i tre Presepi calcesani sono prossimi all'inaugurazione. Tre motivi in più per far tappa in Valgraziosa e scoprire questi piccoli-grandi gioielli frutto della passione e della maestria di tanti cittadini e cittadine, ai quali va il ringraziamento dell'amministrazione comunale per la dedizione con cui portano avanti la tradizione del Presepe.

Di seguito il calendario delle inaugurazioni, delle aperture e delle iniziative collegate, con il sostegno dell'amministrazione comunale e dell'Unità Pastorale della Valgraziosa.

- Dall'8 dicembre 2022 al 29 gennaio 2023 tornano esposti al pubblico il presepi storici animati realizzati nel secondo dopoguerra dai calcesani Alberto e Renzo Meucci. Dal 2013 i presepi sono allestiti nei locali del Museo di Storia Naturale all'interno della Certosa e ogni anno, grazie al lavoro e alla collaborazione di tante persone, tornano a meravigliare grandi e piccini con le loro scenografie, i loro dettagli e i movimenti dei personaggi. Apertura al pubblico in orario del museo (dal lunedì al sabato 9-19, domenica e festivi 9-20); biglietto: 1 euro.

- Giovedì 8 dicembre, alle ore 17, l'inaugurazione del Presepe di Tre Colli. Realizzato da alcuni cittadini con cura certosina all'interno del suggestivo Santuario della Madonna delle Grazie, vi è possibile scoprire e ammirare, riprodotte, alcune bellezze della Valgraziosa. Apertura al pubblico nel fine settimana, il sabato dalle 14.30 alle 18 e la domenica dalle 14.30 alle 18.30, poi tutti i giorni tra il 23 dicembre 2022 e il 6 gennaio 2023 in orario 14.30-18.

- Venerdì 16 dicembre, ore 21,15, l'inaugurazione de 'Il Presepio che Cresce' a Nicosia, con il concerto di Voices of Heaven Gospel Choir e lo svelamento del nuovo personaggio realizzato quest'anno per arricchire questa Natività, iniziata 24 anni fa dalla Parrocchia di Sant'Agostino e portata avanti fino ad oggi con il sostegno dell'associazione Nicosia Nostra. Aperture al pubblico il giorno di Natale, dalle 16 alle19, e dal 26 dicembre all'8 gennaio dalle 15 alle 18. Ingresso libero e gratuito; le offerte raccolte, tolte le spese, saranno devolute alla comunità parrocchiale e all' ASI - Associazione Senologica Internazionale, che opera a Pisa affiancando l'U.O. Senologia dell'ospedale Santa Chiara (Aoup).