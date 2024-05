Valutazione delle performance: Aoup prima in Toscana

L'Aoup è al primo posto fra le aziende ospedaliero-universitarie toscane nella valutazione delle performance nell’anno 2022. La classifica è ottenuta calcolando più di 250 indicatori scelti dalla Regione Toscana in collaborazione con il Laboratorio MeS-Management e sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: l'analisi assegna all’Aoup un punteggio complessivo dell’87%, che è salito progressivamente di anno in anno nonostante la pandemia (nel 2019 era dell’80,09%, nel 2020 dell’84% e nel 2021 è stato dell’86%).

Le categorie prese in esame sono: valutazione complessiva Bersaglio, area economica, sanità digitale, vaccinazioni, personale, Pnrr, cronicità e disabilità, esiti e qualità, oncologia e fine vita, ricerca, tempi di attesa, governo e rete pediatrica, farmaceutica. L’Aoup ha ottenuto il 100% su quasi tutti gli indicatori di qualità oncologici e sul consumo dei farmaci.

I punteggi massimi raggiunti: ictus ischemico (rischio di morte a 30 giorni e di riammissione a 30 giorni); percentuale di interventi in laparoscopia per tumore al colon e rischio di morte a 30 gg (per la stessa patologia); mortalità a 30 giorni dall’intervento di by-pass aorto-coronarico; percentuale di pazienti >= 65 anni con frattura femore operati entro 2 giorni; consumo di antibiotici (fluorochinoloni) per 1000 giornate di degenza; sistema di sorveglianza delle infezioni da enterobatteri resistenti agli antibiotici carbapenemici; consumo di antibiotici sul territorio, incidenza di quelli iniettabili sul territorio, percentuale di immunoglobuline endovena e spesa farmaceutica diretta per punto Drg (diagnosys related group); media dei volumi di interventi di chirurgia oncologica in classe di priorità A e rispetto dei tempi massimi di attesa per interventi di classe A per tumori del colon, polmone, prostata e utero.

Cento per cento anche su tutto il percorso oncologico del tumore maligno alla mammella (rispetto tempi massimi di attesa, quota di interventi in reparti con volume di attività superiore a 150 annui; percentuale di donne che eseguono contestualmente al ricovero anche asportazione del linfonodo sentinella; percentuale di interventi conservativi cute, areola e capezzolo). Il massimo degli indicatori di qualità anche riguardo al numero di ricoveri in Hospice di pazienti oncologici provenienti dall’ospedale o da domicilio non assistito con periodo di ricovero infeririore o uguale a 7 giorni o di ricovero in Hospice con tempo massimo di attesa inferiore o uguale a 3 giorni.

In materia di personale, 100% sul monitoraggio della sua consistenza e sui tempi previsti per la rilevazione della sede di destinazione lavorativa. Sul Pnrr l’Aoup ottiene il 100% sul rispetto del piano previsto dal settore competente. In materia di sanità digitale 100% sulla partecipazione alla sperimentazione e rispetto del cronoprogramma sull’adozione dello strumento unico Sap-Hana (sistema di gestione di data-base multi modello). Sul questionario Lea (livelli essenziali di assistenza): 100% nella media pesata dei principali errori sul totale delle schede inviate; sul progetto regionale Zerocode: 100% per prenotazione e self-accettazione prelievi di sangue; massimo punteggio anche sulla percentuale di televisite di controllo su visite di controllo ematologiche; sulla diffusione del libretto di gravidanza digitale e sulla percentuale di prestazioni ambulatoriali (prime visite ed esami diagnostici) garantite entro i tempi di attesa del Prgla-Piano regionale gestione liste attesa.

"Ringrazio davvero tutti per il grande impegno dimostrato e gli sforzi compiuti - dichiara la direttrice generale Silvia Briani - a maggior ragione in una congiuntura economica e sociale molto difficoltosa a causa degli scenari nazionali e internazionali sempre più preoccupanti di questi anni e, a livello aziendale, in piena fase di costruzione del nuovo ospedale che, come sapete, è al momento uno dei cantieri più grandi a livello nazionale. Tutto questo non ci ha ostacolato ma, al contrario, ci ha permesso di ottenere risultati così ragguardevoli che ci danno l’energia e la carica sufficiente per proseguire su questa strada e migliorare ancora di più".