Calcinaia: dopo i vandali torna l'altalena nel parco

Era stata vandalizzata il 14 settembre scorso, ora l'altalenza nel parco di via Allori, nel quartiere Oltrarno a Calcinaia, è tornata al suo posto.

Un gesto deprecabile condannato immediatamente dal sindaco, Cristiano Alderigi, che promise che l’amministrazione sarebbe intervenuta per sostituire l’altalena.

E in effetti a partire da questo lunedì, l’attrezzatura ludica è di nuovo al suo posto ed è pronta ad accogliere, in vista della bella stagione, tutte quelle bambine e quei bambini che vorranno dondolare.

Un intervento programmato e realizzato che non giustifica però atti di vandalismo che vanno a scapito dell’intera cittadinanza e, in questo caso, impediscono ai più piccoli di poter liberamente giocare nell’area verde vicino casa.

A questo proposito, il sindaco del Comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, invita al rispetto e lancia un appello: “Chiedo la collaborazione di tutti nel denunciare eventuali ulteriori atti di vandalismo, che non hanno alcuna giustificazione. Prendersi cura degli spazi pubblici è una responsabilità che riguarda tutta la comunità affinché i nostri luoghi e beni comuni siano utilizzabili, agibili e sicuri per tutti”.