Vandali al Da Vinci: sospettato il 19enne fermato nell'occupazione al Carducci

C'era il sospetto che i 4 giovani fermati ieri mattina, 20 settembre, entrati nel liceo Carducci con riscotnrati danneggiamenti, potessero essere coinvolti in altri episodi, come quello, grave, del devasto lasciato all'Iti Da Vinci. Secondo le indagini della Digos della Questura di Pisa, il maggiorenne, un19enne, si sarebbe trovato all'interno della scuola di via Contessa Matilde nella notte dei fatti. E' la convinzione degli inquirenti, a seguito degli approfondimenti investigativi e delle informazioni rese dalle persone informate dei fatti, in primis gli operatori scolastici e i presidi degli istituti coinvolti.

Si cercano comunque ulteriori elementi. La Digos sta predisponendo un dettagliato seguito per l'Autorità Giudiziaria che dirige le indagini e prosegue negli accertamenti finalizzati a trovare i necessari riscontri probatori a carico di chi potrebbe aver partecipato alle azioni.