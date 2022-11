Sorpresi nella notte ad imbrattare un edificio con la bomboletta spray: denunciati tre 19enni pisani

Stavano imbrattando la parete di un edificio in via Gereschi a Pisa utilizzando delle bombolette spray. E' stato un residente a segnalare alla sala operativa della Questura le tre sagome che intorno all'una della notte scorsa stavano commettendo un atto vandalico. Sul posto sono così intervenute una pattuglia della Squadra Volanti ed una della Squadra Mobile della Polizia che hanno chiuso ogni via di fuga ai tre. Nonostante il tentativo di dileguarsi alla vista delle luci lampeggianti, gli agenti sono riusciti a fermare i soggetti che sono stati accompagnati in Questura.



I tre, tutti 19enni pisani ed incensurati, sono stati identificati formalmente e denunciati alla Procura della Repubblica per i reati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui e resistenza a pubblico ufficiale, in concorso. I poliziotti hanno anche sequestrato ben 22 bombolette di vernice spray, pennarelli, guanti da lavoro, zaini, passamontagna.