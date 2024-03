Vandali all'Ipsia Pacinotti di Pontedera, la Provincia: "Un tavolo per la questione sicurezza nelle scuole"

"Nell'esprimere la piena condanna dell'atto vandalico ai danni dell'Ipsia Pacinotti di Pontedera, cercheremo di mettere subito in pratica delle soluzioni operative, anche attraverso l'ascolto attivo della dirigente scolastica professoressa Missaggia, alla quale ho espresso piena solidarietà". Sono le parole del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori che interviene dopo gli atti vandalici che nel weekend scorso hanno interessato l'istituto scolastico pontederese. "Come Provincia di Pisa convocheremo a strettissimo giro un tavolo per l'edilizia scolastica a Pontedera, operativo e mirato ad affrontare la questione della sicurezza nei plessi cittadini, e specificamente le tematiche della videosorveglianza e affini. È nostra intenzione infatti come ente provinciale proprietario coinvolgere anche le forze dell'ordine, e nello specifico l'Arma dei Carabinieri, per mettere a punto le azioni di contrasto relative alla faccenda" aggiunge Angori.

"L'atto vandalico perpetrato ai danni della struttura dell'Ipsia Pacinotti è un danno perpetrato all'intera collettività del villaggio scolastico, della comunità scolastica della Valdera e in generale alla comunità del nostro territorio - sottolinea Francesco Mori, assessore comunale alle Politiche educative - la vandalizzazione di una scuola è uno spregio gratuito, immotivato e ingiustificabile a danno dell'investimento migliore che una comunità fa sul suo territorio. La scuola, dal punto di vista della struttura e delle azioni formative ed educative, è infatti l'investimento migliore che una comunità può fare per il proprio bene. Quindi si è trattato di una azione di danno alla collettività e alla comunità tutta".