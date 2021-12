Ancora azioni contro le scuole: ignoti entrano di notte all'Iss Pacinotti

Resta tumultuosa la situazione nelle scuole di Pisa. L'altra notte, fra venerdì e sabato, ignoti sono entrati nuovamente all'Istituto Superiore Pacinotti di via Benedetto Croce. Si era registrato un precedente accesso fra il 22 ed il 23 novembre, con in quel caso le lezioni che furono sospese per un giorno per la confusione ed i danneggiamenti agli arredi.

Il nuovo episodio è meno grave del precedente. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri chi ha dato l'assalto alla scuola, questa volta, ha forzato una porta della scala anticendio, cercando poi di penetrare negli uffici della Presidenza, non riuscendoci. I danneggiamenti sono così rimasti limitati alle porte, per quanto c'è stata anche l'apertura del meccanismo di un termosifone, impianto che così ha rilasciato a lungo fluire l'acqua finendo per bagnare il pavimento in diversi locali. Nella serata di sabato la dirigente ha sporto denuncia presso i militari dell'Arma, che si occupando delle indagini. Al vaglio saranno passate le immagini della videosorveglianza.