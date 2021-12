Vandalizzata la scuola media Leopardi di Vecchiano

Vandali in azione a Vecchiano, questa notte fra il 16 ed il 17 dicembre. Ignoti si sono introdotti nella scuola media 'G. Leopardi' di Vecchiano, spaccando un vetro. Poi hanno dato l'assalto ai distributori automatici, portandone anche uno fuori e distruggendono. Hanno rubato i soldi all'interno delle macchinette, causando infine altri danni alla struttura. Il caso è denunciato dallo stesso sindaco Massimiliano Angori, che commenta: "Uno scempio che ci lascia tutti senza parole, in un momento in cui la centralità della scuola dovrebbe essere al primo posto per tutti".

"Hanno danneggiato - spiega il primo cittadino - la condotta dell'acqua facendo allagare il corridoio dietro la palestra, provocando un danno di oltre 500 euro solo per l'impianto idrico. Si rimane attoniti di fronte a simili gesti: andare a saccheggiare e danneggiare una scuola, prima comunità sociale che ciascuno di noi si trova a vivere, è uno dei gesti più ignobili, tanto più in un momento storico come quello attraversato dalla pandemia, che ha messo a dura prova l'intero sistema scolastico, da ormai due anni a questa parte".

Il Dirigente Scolastico Professor Paolo Gori e la Vicaria professoressa Marina Del Zoppo, questa mattina, hanno sporto denuncia contro ignoti ai Carabinieri. "La nostra amministrazione comunale - prosegue Angori - coadiuvata dalla struttura tecnica comunale, è già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile le normali condizioni del plesso (il vetro nuovo è già stato montato, come da foto allegata), con tutta probabilità già entro la giornata odierna, eccezion fatta per i distributori automatici di cui ne dovranno essere consegnati di nuovi dal gestore, con le relative tempistiche".