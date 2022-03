Vandali in azione a Marina di Vecchiano: devastate le recinzioni

Duemilacinquecento euro la stima dei danneggiamenti sul litorale di Marina di Vecchiano, proprio nel momento in cui l'amministrazione comunale sta lavorando per preparare al meglio la prossima stagione estiva. Durante la settimana qualcuno ha divelto e vandalizzzato diverse porzioni di recinzione a margine della strada e dei parcheggi.

"La Polizia municipale sta indagando attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza per riuscire ad individuare i colpevoli - sottolinea il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori - intanto noi continuiamo a lavorare per i servizi del litorale, mentre questi vandali in preda al loro disfattismo arrecano danno ai beni di tutti".