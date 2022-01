Vandali in azione a Vicopisano, il sindaco: "Abbiamo già individuato gli autori"

Atto vandalico sulle antiche mura, vicino al Soccorso, a Vicopisano. Sulle pietre medievali è comparsa la scritta 'Love'. Agli autori è arrivato il messaggio del sindaco Matteo Ferrucci: "Vi hanno visto, sappiamo chi siete, ci sono molti testimoni oculari e anche le telecamere di videosorveglianza. Contattatemi prima possibile per rimediare immediatamente a questo atto vandalico che avete commesso".

Molti i commenti di sdegno sulla pagina Facebook del Comune, sulla quale proprio Ferrucci ha comunicato la notizia. Tra le risposte dei concittadini, anche una riflessione toccante: "Ma quanto erano più belli i bigliettini spiegazzati e scritti in italiano? Se ti piacevano li conservavi nel diario o in un cassetto...come fai a mettere un muro fra le pagine, o chiuso, come i sogni in un cassetto?".