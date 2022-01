Vandalizzato l'albero di Natale di Vecchiano

"Non ci si ferma neanche di fronte ad un albero di Natale: che viene distrutto molto probabilmente per noia o per una bravata. E da oggi la Piazza Garibaldi di Vecchiano, nonostante lo sforzo compiuto dal Palio Rionale per cercare di ripristinare la situazione, sarà più buia e senza le luci dell'abete natalizio. Tutto questo grazie al danneggiamento da atti vandalici, presumibilmente avvenuto nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio".

E' il sindaco Massimiliano Angori, su Facebook, a rendere noto il brutto episodio. Il primo cittadino spiega che sono stati "distrutti i pacchi regalo di decorazione alla base dell'albero, l'insegna natalizia, gli addobbi e appunto l'illuminazione dell'albero, ed è stata anche spezzata la punta". L'albero era stato donato da un cittadino di Vecchiano ed installato e addobbato dal Palio Rionale Vecchianese in collaborazione con Asd Migliarino Vecchiano Calcio e la Consulta del Volontariato. Il tutto con il patrocinio ed il contributo economico dell'amministrazione comunale.

"Questo albero faceva parte dell'operazione di 'luminaria di Comunità' lanciata dal nostro Ente, che per il secondo anno consecutivo ha destinato le risorse economiche che solitamente vengono impiegate per la luminaria natalizia, per mettere a punto un fondo di solidarietà utilizzato per una nuova tranche di buoni spesa alimentari per le famiglie in difficoltà, anche a causa dell'emergenza sanitaria in corso".

Angori parla di un "gesto vile", compiuto in un periodo "reso più duro dalla forte recrudescenza della pandemia, è un brutto segnale, sintomo di una umanità che stenta a ritrovare se stessa. Ci auguriamo che queste immagini possano scuotere le coscienze di coloro che si sono 'divertiti' così, in modo barbaro e incomprensibile. E possano far loro riflettere sul danno compiuto nei confronti dell'intera popolazione di Vecchiano, distruggendo un addobbo di tutti, realizzato anche per stemperare questo clima difficile che stiamo vivendo da circa due anni a questa parte".