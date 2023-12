Vandalo danneggia gli addobbi natalizi di Pontedera

Un vandalo che danneggia gli alberi di Natale addobbati con le luci. Succede a Pontedera, a denunciarlo è il sindaco Matteo Franconi, che in un video pubblicato sulla propria pagina Facebook il 9 dicembre scorso ha reso noto il caso. Il soggetto sarebbe stato identificato e immortalato anche in un video. "Grazie alla nostra Polizia Municipale - dice il primo cittadino nel messaggio via social - che in poche ore è riuscita a individuare una persona che da alcune notti sta sabotando i nostri alberi di Natale. Purtroppo l'inciviltà di alcuni può danneggiare tutta la città".