"Visti gli incresciosi episodi dei quali sono stato protagonista durante le feste di Natale dello scorso anno, nel corso delle quali ho danneggiato le luminarie natalizie, con la presente formulo le mie più sentite scuse all'amministrazione di Pontedera, alla sua Polizia Locale, ai commercianti del centro storico e a tutti i miei concittadini. Riconosco e sono pienamente consapevole della gravità dei miei gesti, che sono stati lesivi per l'immagine e il rilancio della nostra città. Il mio atteggiamento dannoso e irresponsabile nei confronti delle installazioni pubbliche è stato determinato dal profondo stato depressivo in cui versavo in quel periodo, e adesso, consapevole di quanto sia stato deplorevole e stupido quello che ho fatto, sento il dovere di chiedere pubblicamente scusa".

Scrive così, in una lettera pubblica, il 70enne di Pontedera rintracciato lo scorso dicembre dalla Polizia Locale, a seguito degli episodi riscontrati ai danni degli addobbi natalizi della città. "Mi dichiaro disponibile a ripagare ogni danno da me causato - prosegue la missiva rivolta a istituzioni e cittadinanza - e chiedo di poter prestare servizio a titolo gratuito presso un'associazione di volontariato cittadina per lo svolgimento di una manifestazione pubblica, secondo le necessità della nostra comunità. Desidero che questa mia lettera, che consegnerò di persona alla Polizia Locale, sia trasmessa al sindaco di Pontedera Matteo Franconi, a cui va la mia stima, e pubblicata sui principali quotidiani locali per estendere a tutti le mie scuse".

Ha accolto con favore l'iniziativa dell'uomo il dirigente della Polizia Locale Unione Valdera Francesco Frutti: "Il cittadino ha espresso profondo pentimento per l'accaduto e si è impegnato a collaborare pienamente per risarcire i danni causati. In questo contesto, desidero sottolineare l'importanza dell'assunzione di responsabilità personale e dell'atteggiamento costruttivo manifestato. E' un segno positivo di maturità civica e di rispetto verso la nostra comunità. Vorrei anche prendere questa opportunità per ringraziare pubblicamente gli agenti del nostro corpo di polizia locale di Pontedera. Grazie alla loro dedizione e alla loro competenza, l'autore di questo gesto è stato identificato in tempi rapidi. Il loro impegno nel garantire la sicurezza e la protezione delle nostre strutture comunali è lodevole e merita il nostro plauso. Come Dirigente della polizia locale dell'Unione Valdera, mi impegno a continuare a vigilare sulla sicurezza delle nostre infrastrutture pubbliche e sulla tutela dei nostri spazi comuni. E' attraverso la collaborazione tra la comunità e le forze dell'ordine che possiamo preservare un ambiente sicuro e accogliente per tutti i nostri cittadini".