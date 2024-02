Porta a Mare: nuova area pedonale e varco elettronico per largo Viviano Viviani

Proseguono gli interventi di Pisamo per dotare di varchi elettronici alcune aree pedonali cittadine in cui sono stati segnalati passaggi di mezzi a motore, pericolosi per l'incolumità dei pedoni. Lavori in corso quindi nel quartiere di Porta a Mare in largo Viviano Viviani, con l'istallazione di un varco a palo unico, segnalato con apposita cartellonistica di regolamentazione degli accessi.

Per evitare l'accesso dei mezzi non autorizzati, saranno istallati anche dei paletti-dissuasori sull’ingresso di via Chiassatello e via Ponte a Piglieri; oltre a ciò saranno realizzati stalli carico scarico al fine di facilitare la movimentazione e trasporto delle merce e stalli moto, sempre ridosso dell’area pedonale. Contestualmente il Comune di Pisa ha provveduto a potenziare l’illuminazione, installare di nuove panchine e cestini al fine di rendere fruibile l’area ai residenti, oltre a nuove rastrelliere bici installate da Pisamo.

"Si tratta di un provvedimento - precisa Pisamo - che nasce dall'esigenza di controllare gli accessi all'area tra i palazzi di nuova edificazione, che rientra tra le aree pedonali urbane. Il varco sarà attivo fra circa un mese e ha un costo di circa 20mila euro".