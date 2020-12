Coronavirus, isolata a Pisa una variante più contagiosa

Potrebbe essere arrivata a Pisa la cosiddetta 'variante inglese' del Covid-19. La notizia è riportata dai quotidiani locali anche se la conferma deve arrivare dalle analisi di laboratorio che verranno eseguite all'ospedale Cisanello nei prossimi giorni. Ciò che al momento sappiamo è che il virus è stato isolato su una paziente in arrivo dall'Inghilterra e giunta in ospedale la sera della Vigilia di Natale. Secondo le prime analisi effettuate si tratterebbe di una variante molto più contagiosa delle altre finora isolate. Il virus infatti rilevato sulla paziente proveniente dall'Inghilterra cresce con una rapidità cento volte superiore alle altre. Per avere però la certezza che si tratti della 'variante inglese' saranno necessari ulteriori accertamenti.