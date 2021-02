Varianti Covid a Pisa: "Aumentati i controlli ed i tempi di quarantena"

Più facile da trasmettersi, non più grave. E' la variante inglese del Coronavirus. Ad illustrare la situazione odierna, in particolare per il pisano, è il direttore Aoup di Virologia Mauro Pistello: "Questa mutazione è quella più prevalente. E' opinione di tutti che presto andrà a sostituire i ceppi autoctoni. Si trasmette infatti più facilmente, l'aumento di casi Covid dell'ultimo periodo è dovuto con molta probabilità anche a questo". E' quindi praticamente certo che in provincia sia già presente, diversamente dalle altre due mutazioni note: "Di casi di variante brasiliana o sudafricana a Pisa non ne abbiamo trovate. Sono però molte le analisi da fare, con procedure complesse. Con la raccolta di maggiori dati è possibile che si trovino riscontri anche per loro".

"La malattia che si sviluppa con la mutazione - specifica Pistello - non è più virulenta, non è più grave. E non ci sono riscontri su risposte immunologiche diverse. Il vaccino sviluppato di conseguenza, così come gli anticorpi di chi è già guarito, proteggono dalla variante inglese. Clinicamente quindi il decorso della malattia è molto simile, cambia solo l'aspetto virologico per la maggiore velocità di trasmissione fra persone". Non è una caratteristica sorprendente: "E' un fenomeno atteso - spiega il professore - vale per tutti i virus, tendono a mutare per essere più efficaci. L'importante è tenere il fenomeno sotto controllo ed al momento è così".

E' per questo che, oltre mantenere le buone norme anti-contagio ormai note, come la mascherina ed il distanziamento sociale, è necessario anche qualche accortezza in più sul fronte delle misure sanitarie. "C'è bisogno di monitoraggi e cautele più stringenti - dice il medico - come periodi di quarantena più lunghi, oltre le 2 o 3 settimane che erano applicate fino ad ora. Per ridurre la viralità quindi si estendono i tempi di isolamento, si aspetta un tampone negativo. Poi è importante tracciare più a ritroso nel tempo chi viene a contatto con un positivo. E' dai primi di febbraio che abbiamo messo in atto queste misure". Lo scopo è "evitare il dilagare della variante per mantenere la situazione sotto controllo".