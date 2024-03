Calci: bilancio in equilibrio dopo la nuova variazione approvata dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Calci ha approvato una nuova variazione di bilancio, grazie alla quale sono state stanziate risorse essenziali per stabilizzare i conti del Comune. La manovra si è resa necessaria per far fronte, in assenza di trasferimenti statali aggiuntivi, agli ulteriori tagli di spending review che si sono abbattuti sui Comuni e alle maggiori spese dovute al rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici.

Nello specifico, si è trattato di oltre 50mila euro che andavano necessariamente trovati per assicurare l'equilibrio di bilancio, obiettivo che l’amministrazione uscente è riuscita a centrare con un lavoro certosino, fra economie e revisione dei vari capitoli di spesa. Un’operazione che, alla fine, ha permesso anche di incrementare gli stanziamenti in favore delle manutenzioni, degli incarichi per i lavori pubblici e per i consumi energetici, "perché il caro-utenze è un altro fronte sul quale il Governo ha lasciato i Comuni da soli" spiegano dall'amministrazione. Infine, sono anche stati attivati quasi 122mila euro di fondi PNRR per il passaggio dei servizi digitali in cloud, ovvero per il trasferimento sui server esterni di alcuni servizi informatici offerti ai cittadini dal Comune di Calci.

"Noi conosciamo solamente un modo di amministrare - commenta il sindaco, Massimiliano Ghimenti, che ha la delega al bilancio - quello della concretezza ed al contempo della prudenza per cercare di non mettere a rischio la stabilità dei conti dell'Ente. Avremmo potuto fare, con le economie individuate, qualche bonus o comunque misure che avrebbero strizzato l'occhio alle prossime elezioni ormai vicine, invece, come sempre, abbiamo scelto la prudenza ed abbiamo sollevato l'amministrazione che arriverà dopo le elezioni dal dover trovare, a quel punto, soluzioni rapidissime e con minori margini di azione. In questo modo il nostro bilancio è pienamente operativo e, almeno secondo le condizioni attualmente note, stabilizzato, il che rappresenta un fattore essenziale per poter continuare ad operare a beneficio della nostra comunità".